Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann nutzt gleich zwei Züge ohne Fahrschein und hat Drogen im Gepäck

Magdeburg/Bernburg (ots)

Am Donnerstag, den 14. November 2019 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 12:30 Uhr über einen 26-Jährigen informiert, der sich ohne gültigen Fahrausweis in einem Regional-Express auf der Strecke Braunschweig - Magdeburg befand. Eine Streife kontrollierte den Mann nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg und nahm ihn zur Personalienfeststellung mit in die Diensträume der Bundespolizei. Der Mann führte keine Ausweisdokumente bei sich, dafür stellten die Beamten jedoch eine Kaugummibox fest, in der sich circa 35 Gramm einer weißen, pulvrigen Substanz befand. Zudem kamen weitere Drogenutensilien zum Vorschein. Die Gegenstände wurden sichergestellt und zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Nach der Ermittlung seiner vollständigen Personalien und dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der türkische Staatsangehörige die Diensträume wieder verlassen. Er erhielt Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Gegen 16:00 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg erneut über einen "Schwarzfahrer" informiert. Dieser nutzte jetzt einen Zug von Magdeburg nach Bernburg. Der Zugbegleiter forderte den Reisenden auf, die Bahn zu verlassen, der Aufforderung kam dieser jedoch keineswegs nach. Er verblieb im Zug und verließ diesen erst mit Ankunft am Bernburger Bahnhof. Eine verständigte Streife verlegte sofort zum besagten Bahnhof und stellte die Person. Diese war kein Unbekannter, denn es handelte sich um jenen 26-jährigen Mann, der bereits wenige Stunden zuvor die beiden Strafanzeigen in Magdeburg erhalten hat. Dazu kommen nun zwei weitere Anzeigen wegen seiner erneut begangenen Leistungserschleichung und eines Hausfriedenbruchs, da er den Zug nach Aufforderung des Kundenbetreuers nicht verließ.

