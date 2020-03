Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigungen an Kfz (14.03.2020 - 15.03.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw, die über das Wochenende im Stadtgebiet begangen wurden.

Unbekannte Täter schlugen oder traten im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag an einem in der Kaiserstraße im Bereich zwischen der Kreuzung Bismarckstraße / Kaiserstraße und der Kreuzung Johann-Sebastian-Bach-Straße / Kaiserstraße / Hafnergässle geparkten, schwarz lackierten Audi A6 gegen den rechten Außenspiegel, wodurch dieser zerstört wurde.

Ebenfalls in der Kaiserstraße, unweit der Einmündung der Steinstraße in die Kaiserstraße, wurde im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag an einem dort geparkten, blau lackierten Volkswagen Polo ebenfalls der rechte Außenspielgel auf gleiche Art und Weise zerstört.

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend wurde an einem auf einem Privatgrundstück in der Türmlestraße geparkten BMW mit Tuttlinger Kennzeichen eine Seitenscheibe vermutlich mit einem Hammer oder einem ähnlichen Werkzeug eingeschlagen und aus dem Rahmen gerissen. Möglicherweise wurde diese Tat durch die unbekannten Täter in Diebstahlsabsicht begangen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Somit ist es möglich, dass die Tatverdächtigen bei der Tatausführung gestört wurden.

Personen, die der Polizei in diesen Fällen sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

