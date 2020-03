Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen) Verkehrsunfall unter Alkohol (15.03.2020)

Wehingen (ots)

Deutlich alkoholisiert war der 42-jährige Lenker eines Audi A6, der am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr die Deilinger Straße aus Richtung Deilingen in Richtung Ortsmitte befuhr, im Auslauf einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Fassade eines Gebäudes stieß. Der 42-Jährige entfernte nach dem Verkehrsunfall zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch später durch die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Spaichingen im dortigen Bereich festgestellt werden. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Das Polizeirevier Spaichingen leitete gegen den 42-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts der Unfallflucht ein. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. An dem Audi A6 entstand Sachschaden.

