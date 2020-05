Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Jugendliche beschädigen Rasthütte

Bocholt-Barlo (ots)

Am Samstag beobachteten Zeugen gegen 17:30 Uhr fünf Jugendliche, die auf einem Wald-/Fahrradweg im Bereich "Am Landgraben" an einer Rasthütte randalierten. Die Hütte wies erhebliche Beschädigungen auf. Die Täter flüchteten auf Fahrädern in Richtung Bocholt, wurden durch die Zeugen auf der Winterswicker Straße wieder entdeckt und bis zu Blücherstraße verfolgt. Dort trennten sich die Täter und konnten entkommen. Alle sind ca. 16 - 18 Jahre alt, einer hat blonde Haare und trug eine grüne Jacke, ein anderer trug einen weißen Pullover und eine schwarze Weste. Auf der Flucht verloren sie eine Musikbox. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

