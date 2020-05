Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Fahrräder aus Mehrfamilienhauskeller gestohlen

Bocholt (ots)

Am Samstag drangen noch unbekannte Einbrecher zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Bollwerk ein. Entwendet wurden mehrere Fahrräder. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

