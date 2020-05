Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kleinkraftrad gestohlen

Tatverdächtige ermittelt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde auf der Kurfürstenstraße ein Kleinkraftrad entwendet. Durch Zeugen ergaben sich Hinweise auf zwei Verdächtige, die das Kleinkraftrad am frühen Samstagabend im Bereich des Kreisverkehrs Lowicker Straße/Böggeringstraße in den Straßengraben warfen und sich zu Fuß entfernten. Polizeibeamte trafen den mutmaßlichen Fahrer, einen 16-Jährigen aus Bocholt, im Rahmen der Fahndung an. Beifahrer war vermutlich ein 15-Jähriger aus Bocholt. Der 16-Jährige ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und erschwerend kommt hinzu, dass das Fahrzeug nicht versichert war.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell