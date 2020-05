Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Werkstatt

Velen-Ramsdorf (ots)

In der Nacht zum Freitag brachen noch unbekannte Täter die Tür einer Werkstatt an der Straße Holthausen auf und entwendeten mehrere Werkzeuge (u.a. Freischneider, Trennschleifer, Bohrmaschinen) im Gesamtwert von ca. 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell