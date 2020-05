Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Polizeihubschrauber suchte nach vermisstem Mann

Raesfeld (ots)

In der Nacht zum Samstag suchte die Polizei in Raesfeld ab 02:15 Uhr nach einem vermissten älteren Herrn aus Raesfeld und setzte dabei auch einen Polizeihubschrauber ein (was zu vielen Nachfragen führte).

Polizeibeamte trafen den Mann gegen 03:20 Uhr wohlbehalten an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell