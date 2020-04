Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Raserei - 21 Fahrverbote

Kreis Borken (ots)

Empfindliche Folgen zieht der Verstoß gegen das Tempolimit für zahlreiche Raser nach sich. Die Novellierung der Straßenverkehrsordnung zeigt das bereits in der Messbilanz, die für die Zeit vom 23. bis zum 29. April vorliegt - 17 der 21 aktuellen Fahrverbote resultieren aus den neuen Vorschriften, die jetzt in Kraft getreten sind.

Die schwerwiegendsten Verstöße in der Übersicht: 88 km/h bei erlaubten 50 in Raesfeld innerorts auf der K50, 107 km/h bei erlaubten 70 außerorts auf der L 602 in Bocholt sowie 117 km/h bei zulässigen 70 außerorts auf der L510 in Gronau.

Insgesamt hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken im genannten Zeitraum 3.688 Fahrzeuge an sechs Messstellen erfasst. In 294 Fällen zogen Verstöße ein Verwarnungsgeld nach sich, 74 Mal leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. Insgesamt waren 10 Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen. Sie führen immer wieder auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern zu schweren Unfallfolgen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell