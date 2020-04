Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei appelliert: Keine unnötigen Treffen am 1. Mai

Kreis Borken (ots)

Das Coronavirus kennt keinen Feiertag. Da mag die Stimmung im Freundeskreis noch so gut sein - wer sich am 1. Mai mit anderen trifft, geht ein unkalkulierbares gesundheitliches Risiko ein. Die Polizei im Kreis Borken erneuert deshalb ihren Appell an die Bürger: Verzichten Sie auf unnötige Treffen mit anderen Menschen!

Gemeinschaftliche Ausflüge stehen in der Region am Maifeiertag traditionell hoch im Kurs. Vielen gilt das Datum auch als gute Gelegenheit, im heimischen Garten die Grillsaison in geselliger Runde zu eröffnen. Doch jedes Zusammensein kann dazu führen, den Coronavirus unbeabsichtigt zu verbreiten - und damit die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen zu lassen.

Im öffentlichen Raum gilt ohnehin eine klare Regelung: Wo mehr als zwei Personen zusammen sind, müssen sie dem gleichen Haushalt angehören oder in gerader Linie miteinander verwandt sein. Aber auch das Picknick und das Grillen zu zweit sind in der Öffentlichkeit untersagt - das entsprechende Verbot gilt unabhängig von der Zahl der Personen, die daran teilnehmen.

Die Regelungen für den privaten Lebensbereich sind zurückhaltender formuliert. Jeder einzelne sollte sich aber nicht unbedingt alles genehmigen, was nicht ausdrücklich verboten ist. Denn auch beim privaten Treffen im vermeintlich kleinen Kreis droht die verdeckte Gefahr einer Ansteckung mit dem gefährlichen Virus. Grundsätzlich gilt: Die Corona-Schutzverordnung untersagt auch private Veranstaltungen - also Feiern und Feste, die entsprechend gezielt vorbereitet sind. Das kann im Einzelfall auch auf eine im größeren Stil organisierte Party am 1. Mai zutreffen.

Doch im privaten Bereich ist daneben in hohem Maße eben eigenverantwortliches Handeln und Entscheiden gefragt. Jeder muss sehr genau abwägen, ob einige fröhliche Stunden in einem vermeintlich überschaubaren Kreis von Gästen und Gastgebern es wert sind, möglicherweise an Covid 19 zu erkranken.

Die Polizei wirbt ausdrücklich dafür, gemeinsam alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die Eindämmung der Pandemie weiter vom Erfolg getragen wird. Dazu gehört auch die Einsicht, auf manches Schöne zurzeit besser zu verzichten. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Darüber hinaus werden die Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Borken am 1. Mai das Geschehen im öffentlichen Raum sehr genau im Auge behalten und sich nicht scheuen, gegebenenfalls konsequent einzuschreiten und verbotene Ansammlungen aufzulösen.

Die Kreispolizeibehörde Borken hat auch ein Video mit den wichtigsten Botschaften zu diesem Thema produziert. Zu sehen ist es auf der Seite der Behörde bei Facebook.

