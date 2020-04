Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat die 61-jährige Insassin eines Fahrzeugs am Mittwoch in Isselburg bei einem Auffahrunfall erlitten. Der 60-jährige Fahrer des Wagens hatte gegen 11.00 Uhr auf der Bocholter Straße vor der Kreuzung B67/Am Fenn in Richtung Bocholt verkehrsbedingt angehalten. Der 61 Jahre alte Emmericher Fahrer des Autos hinter ihm bemerkte das zu spät und fuhr auf.

