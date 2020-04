Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin bei Kollision verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 24 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die Weselerin war gegen 20.10 Uhr auf dem Radweg an der Karolingerstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Als sie die Einmündung Friesenstraße queren wollte, kam es zur Kollision mit dem Rad einer 31-Jährigen. Die Bocholterin hatte von der Friesenstraße aus die übergeordnete Karolingerstraße queren wollen und die andere Radfahrerin übersehen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

