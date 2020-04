Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Samstagnachmittag (11.04., 13.13 Uhr) wurde ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Gütersloh bei einem Unfall auf der Kahlertstraße schwer verletzt. Ein 64-jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Opel die Kahlertstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er beabsichtigte nach links in den Magnolienweg abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, der die Kahlertstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Der Radfahrer verletzte sich am Kopf und wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden 5000 Euro.

