Polizei Gütersloh

POL-GT: 63-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Donnerstagnachmittag (09.04., 15.00 Uhr) wurde ein 63-jähriger Rennradfahrer aus Gütersloh bei einem Verkehrsunfall auf der Carl-Miele-Straße schwer verletzt. Der Gütersloher kollidierte mit dem Kia einer 40-jährigen Gütersloherin. Beide Beteiligten befuhren die Carl-Miele-Straße in Fahrtrichtung Annenstraße. Als die Kia-Fahrerin an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr der 63-Jährige hinten auf.

Den Ermittlungen nach stürzte der Fahrradfahrer in Folge des Aufpralls über den Lenker und stieß mit dem Kopf gegen den Kia. Ein aufmerksamer Zeuge eilte zu Hilfe und leitete bei dem nicht ansprechbaren Rennradfahrer Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Schwerverletzte wurde anschließend per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

