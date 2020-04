Polizeidirektion Lübeck

Brand eines im Treppenflur abgestellten Kinderwagens - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In Eutin haben Unbekannte am späten Freitagabend (27.03.) einen im Treppenflur eines Mehrfamilienhauses abgestellten Kinderwagen in Brand gesetzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Eutin sahen beim Eintreffen den brennenden Kinderwagen und eine starke Rauchentwicklung im Treppenflur des Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße in Eutin. Sie konnten den Brand mit einem Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Feuerwehr rechtzeitig löschen, so dass ein mögliches Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden konnte. Die Feuerwehr evakuierte die Anwohner des Hauses. Das Gebäude war aufgrund von Qualm vorerst nicht bewohnbar. Der Rettungswagen brachte einen 34-jährigen Bewohner wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Eutiner Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Brandlegung am dem Kinderwagen ausgegangen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die am vergangenen Freitagabend verdächtige Personen im Bereich des Mehrfamilienhauses oder den Tathergang beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Eutin unter der Telefonnummer 04521-801-0 entgegen.

