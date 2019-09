Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gefährliches Geocaching im Gleisbereich

Bautzen (ots)

Zwei vermutliche Engländer und ein 38-jähriger Vater mit seinen beiden Kindern waren am vergangenen Freitag, den 13. September, im Bautzener Güterbahnhof zwischen den Zügen unterwegs um einen Geocache in Gleisnähe zu finden.

Augenzeugen wurden auf die Suchenden aufmerksam, sprachen diese an und meldeten den Vorfall der Bundespolizei. Gegen 20:00 Uhr befragte eine Streife die Zeugen und konnte die Personalien des Vaters in Erfahrung bringen. Dieser soll nun im Rahmen eines Bußgeldverfahrens kostenpflichtig verwarnt werden und auf sein gefährliches Handeln, auch hinsichtlich der väterlichen Vorbildfunktion, hingewiesen werden. Zu den beiden Engländern gibt es keine weiteren Hinweise. Ein Geocache wurde noch nicht gefunden. Sollte sich dieser tatsächlich in so gefährlicher Umgebung befinden, strebt die Bundespolizei weitere Ermittlungen an.

Im Moment wird eindringlich davor gewarnt, die Gleise zu betreten. Gerade in einem Güterbahnhof begibt man sich schnell in Lebensgefahr weil ein Rangierbetrieb unvorhersehbar und fast lautlos erfolgen kann. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach führt zurzeit an den Oberlausitzer Bahnhöfen eine Aufklärungskampagne mit Warnplakaten durch und drückt bei festgestellten Ordnungsverstößen kein Auge zu.

