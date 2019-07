Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Unfall mit Lkw

Zu einem Unfall zwischen Lkw und einem VW-Golf kam es Donnerstagabend in Bretzfeld. Eine 18-jährige VW-Lenkerin befuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem VW die Schwabenstraße in Schwabbach in Richtung Stuttgarter Straße. Da aufgrund der ausgeschalteten Ampelanlage die 18-Jährige das Vorfahrt gewähren Schild zu beachten hatte, fuhr sie langsam zur Sichtlinie vor und schaute ordnungsgemäß nach links und rechts. Hierbei fuhr sie über die Sichtlinie in den Kreuzungsbereich ein. Als sie erneut nach links schaute bemerkte sie den von links aus Richtung Hölzern kommenden Lkw, den Zusammenstoß konnte sie trotz Vollbremsung jedoch nicht mehr verhindern. An dem VW entstand ein Schaden von 10.000 Euro, an dem Lkw ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

