POL-EL: Lengerich - Unfallflucht

Lengerich (ots)

Am Samstag ist es gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lingener Straße gekommen.

Der Fahrer eines VW Passat war in Richtung Lingen unterwegs, als ihm ausgangs einer Linkskurve ein PKW auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der unbekannte Fahrer überholte ein Fahrzeug und blendete den Fahrer des Passats stark. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Passatfahrer aus. Einen leichten Zusammenstoß konnte er dennoch nicht vermeiden. An seinem Fahrzeug entstanden Sachschäden an der Fahrertür sowie am Außenspiegel. Der Verursacher setzte ungeachtet der Kollision seine Fahrt fort. Möglicherweise dürfte er mit einem getunten Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Dieses hatte Xenon-Scheinwerfer.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des überholten Fahrzeugs, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

