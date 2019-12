Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei rät zur Vorsicht

Lingen (ots)

In den vergangenen Tagen hat die Polizei Hinweise erhalten, dass über den Messangerdienst WhatsApp ein sogenannter Kettenbrief verbreitet wird. Hierbei geht es um vermehrte Taschendiebstähle in Supermärkten unserer Region. Unbekannte Täter stehlen dabei Handtaschen bzw. Geldbörsen der Kunden, entwenden Bargeld und/oder Ec-Karten und heben in einzelnen Fällen anschließend Bargeld von den Konten ab. Dieses Phänomen beschäftigt die Polizei das ganze Jahr über, an Orten im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Die Täter haben es dabei zumeist auf das mitgeführte Bargeld abgesehen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, die Handtasche immer eng am Körper zu tragen und diese stets verschlossen zu halten. Es sollte nur so viel Bargeld mitgeführt werden, wie auch tatsächlich benötigt wird und niemals die PIN-Nummer im Portemonnaie aufbewahrt werden. Bei Diebstahl sollten die Karten umgehend gesperrt und Anzeige bei der örtlichen Polizei erstattet werden, da ein Missbrauch im Lastschriftverfahren noch möglich wäre.

Auch ein gesundes Misstrauen hilft bei unklaren Situationen. So lassen die Täter beispielsweise ihre Ware fallen, hoffen auf die Hilfsbereitschaft anwesender Kunden und stehlen bei kurzer Ablenkung die Wertgegenstände. Infomieren sie in jedem Fall ihre örtliche Polizeidienststelle.

