Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Müllcontainer

Ludwigshafen (ots)

Am 17.07.2019, gegen 03:20 Uhr, beobachtete ein Zeuge, dass zwei dunkel gekleidete Männer einen Papiermüllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in der Werderstraße anzündeten. Nachdem der Zeuge auf sich aufmerksam machte, rannten die beiden Männer in Richtung Edigheimer Straße davon. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den brennenden Container. Er wurde vollkommen zerstört. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell