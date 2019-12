Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: 49-Jähriger verletzt Gerichtsvollzieherin

Essen (ots)

45473 MH.-Altstadt: Am vergangenen Sonntag (15. Dezember) kam es gegen 11 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Gerichtsvollzieherin. Sie klingelte an der Haustüre eines 49-Jährigen, um einen Titel zu vollstrecken. Nachdem der Wohnungsinhaber nicht öffnete, bestellte sie einen Schlüsseldienst zur Öffnung der Tür. Als der Wohnungsinhaber zurückkehrte, den Hausflur betrat und die beiden Personen an seiner Tür sah, stieß er den Mitarbeiter vom Schlüsseldienst zu Boden und die Gerichtsvollzieherin gegen die Wand. Als die 59-jährige Gerichtsvollzieherin ihm ihre Funktion und ihr Anliegen erklärt hatte, konnte sie ihre Amtshandlung vollziehen. Sie und der Mitarbeiter des Schlüsseldienstes wurden leicht verletzt. Die Polizei wurde alarmiert. Sie nahm die Personalien auf und leitete gegen den Wohnungsinhaber ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung ein. /JH

