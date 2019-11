Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbrecher festgenommen

Bad Münder (ots)

In der Nacht von Freitag (08.11.2019) auf Samstag (09.11.2019) wurden zwei Jugendliche nach einem Einbruch in ein leerstehendes Schulgebäude an der Kellerstraße vorläufig festgenommen.

Eine Passantin bemerkte gegen 0:20 Uhr verdächtige Aktivitäten aus dem Gebäudetrakt an der Kellerstraße und ließ über Notruf die Polizei verständigen. Aufgrund dieser Meldung fuhren mehrere Streifenwagen, u.a. aus Hameln, Springe und Bad Nenndorf, das Stadtgebiet von Bad Münder an.

Zwei Jugendliche (16 und 17), die sich auf dem Grundstück befanden bzw. gerade zu Fuß vom Tatort entfernten, wurden kurz darauf von den Beamten vorläufig festgenommen. Eine erste Spurenauswertung ergab, dass die festgenommenen Personen sich gewaltsam Zutritt zum ehemaligen Schulgebäude verschafft hatten und in den Gebäudetrakt eingebrochen sind.

Die beiden Jugendlichen sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen (u.a. Vernehmung) an ihre Eltern bzw. Betreuer übergeben worden.

Das aufgebrochene Fenster wurde noch in der Nacht von Mitarbeitern der Stadt Bad Münder gesichert. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

