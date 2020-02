Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schloss geknackt, E-Bike mitgenommen

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Bike ist am Sonntagabend am Willy-Brandt-Platz gestohlen worden. Der 60-jährige Eigentümer hatte das Fahrrad am Pfalztheater abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Einem unbekannten Täter gelang es, das Schloss zu knacken und mit dem Rad zu flüchten.

Ersten Ermittlungen zufolge, wurde das Rad gegen 20.45 Uhr gestohlen. Beobachtet wurde eine Person in dunkler Kleidung, die sich an dem E-Bike zu schaffen machte und in Richtung Innenstadt davonfuhr. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden weder Täter noch E-Bike gefunden.

Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um ein E-Bike mit weißem Rahmen im Wert von rund 1.500 Euro handelt. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 gern entgegen. |cri

