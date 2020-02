Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlene Kennzeichen

Kaiserslautern (ots)

Diebe waren am Wochenende in der Erwin-Schrödinger-Straße am Werk. Am Samstagmittag fiel auf, dass sich Unbekannte an einem abgestellten VW Amarok zu schaffen gemacht und beiden Kennzeichenschilder gestohlen haben. Es handelt sich um das amtliche Kennzeichen DÜW - AW 184. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Wieder aufgetaucht sind unterdessen die Kennzeichen, die in der Nacht zu Sonntag in der Fischerstraße gestohlen worden waren. Am späten Sonntagabend meldete sich ein Zeuge auf der Wache in der Gaustraße und teilte mit, dass er "Im Reiserfeld" bei den Glascontainern ein Autokennzeichen gefunden habe. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass das Autokennzeichen in der Nacht zuvor an einem Wagen in der Fischerstraße abgeschraubt wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

