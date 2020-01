FW-BOT: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Feuerwehr Bottrop

Am Montagabend, 6. Januar 2020, informierten die Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Bottroper Stadtmitte die Leitstelle der Feuerwehr darüber, dass im Haus ein Rauchmelder zu vernehmen sei. Der daraufhin alarmierte Löschzug traf um ca. 23 Uhr an der Einsatzstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt war bereits im Hauseingangsbereich Brandgeruch wahrzunehmen. Die unbewohnte und im Erdgeschoss befindliche Brandwohnung wurde unter Atemschutz betreten. Hierbei wurde ein Feuer in der Küchenzeile entdeckt und gelöscht. Für die Dauer der Brandbekämpfung mussten 14 Bewohner das Mehrfamilienhaus vorübergehend verlassen. Verletzt wurde niemand. Abschließend konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Berufsfeuerwehr war mit 20 Kräften ca. 60 Minuten im Einsatz. Die Brandursachenermittlung erfolgt durch die Polizei. /EK

