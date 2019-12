Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Weitere Einbruchsversuche gemeldet.

Lippe (ots)

Nachdem wir gestern von zwei Einbrüchen in Schötmar berichten mussten, wurden der Polizei weitere Versuchstaten gemeldet. Über das vergangene Wochenende versuchten Einbrecher in ein Tattoo-Studio in der Schloßstraße sowie in eine Fleischerei in der Begastraße einzudringen. In beiden Fällen hebelten die Täter vergeblich an Fenster und Türen und verursachten dabei Sachschaden. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

