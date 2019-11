Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall zwischen Otterberg und Höringen - Straße gesperrt

L387// Otterberg - Höringen (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Unfall auf der L387 zwischen Otterberg und Höringen. Der Wagen einer 27-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und krachte mehrere Meter die Böschung hinab. Die 22-jährige Beifahrerin gab an, dass die Fahrerin womöglich einen epileptischen Anfall erlitt und deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Beide Insassinnen waren stark geschockt und wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden mussten. Während der Bergungsarbeiten wurde die L 387 gesperrt. |slc

