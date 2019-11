Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst Unfallflucht, dann Bedrohung und Nötigung

Wartenberg-Rohrbach/Kaiserslautern (ots)

Ein 52-Jähriger touchierte beim Ausparken in der Kirchstraße in Wartenberg-Rohrbach das Fahrzeug einer 42-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Herr jedoch aus dem Staub. Der 47-jährige Lebensgefährte der Frau beobachtete das und fuhr dem 52-Jährigen bis zu einem Parkplatz in der Mainzer Straße in Kaiserslautern nach. Hierbei soll es angeblich zu einem Streitgespräch gekommen sein, in dem der Lebensgefährte der Frau dem Unfallverursacher verbal drohte. Außerdem parkte er die Parklücke des 52-Jährigen zu, sodass dieser nicht mehr herausfahren konnte. |slc

