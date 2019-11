Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Innerhalb stockenden Verkehrs krachte es am Montagabend gegen 17.45 Uhr in der Spittelstraße. Verkehrsbedingt zog ein bislang unbekannter Fahrer auf die linke Fahrspur und krachte in die rechte Fahrzeugseite eines 33-Jährigen. Der Mann schaltete die Warnblinklichtanlage ein und fuhr auf die rechte Seite. Ohne sich jedoch um den Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer davon und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Beim Fahrzeug handele es sich um einen weißen Kombi. Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631/ 369 2150. |slc

