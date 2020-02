Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keller aufgebrochen - E-Bike geklaut

Kaiserslautern (ots)

Kellerräume in Mehrfamilienhäusern waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Sowohl aus der Ottostraße als auch aus der Hackstraße wurden am Samstagvormittag Einbrüche gemeldet.

Während in der Ottostraße Räume aufgebrochen und Bekleidung gestohlen wurde, verschwanden in der Hackstraße ein E-Bike und Werkzeug. Auch hier waren Unbekannte gewaltsam in die Kellerräume eingedrungen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, denen am Samstagvormittag zwischen 9 und 11.30 Uhr möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell