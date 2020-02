Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Beinah-Unfall geflüchtet - Fahrer hat 1,65 Promille

Kaiserslautern: (ots)

Vermutlich weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, hat ein Mann am Samstagabend in der Innenstadt die Kontrolle über sein Auto verloren. Zeugen meldeten gegen 22.20 Uhr der Polizei, dass der Pkw im Bereich Fruchthallstraße/Burgstraße zuerst eine Verkehrsinsel überfuhr und dann auf eine Personengruppe zufuhr, die gerade an der Fußgängerampel wartete. Alle konnten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Fahrer flüchtete anschließend in Richtung "Mall" und konnte zunächst entkommen. Zeugen hatten sich jedoch das Kennzeichen gemerkt, so dass die Polizei die Halteradresse ermitteln und dem Mann einen Besuch abstatten konnte. Das beschriebene Fahrzeug stand in der Einfahrt; allerdings öffnete niemand die Tür.

Die Beamten verschafften sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Zugang zur Wohnung, wo sich der 68-jährige Fahrzeughalter aufhielt. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss; laut Schnelltest hatte er 1,65 Promille "intus". Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Dem 68-Jährigen wurde vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

