Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handgepäckdiebstahl - Schaden in Höhe von 20.000 Euro - Bundespolizei ermittelt

Duisburg, Köln, Düsseldorf, Siegburg (ots)

Im ICE 528 wurde am Freitagnachmittag (6. Dezember) um 17.55 Uhr einer Chinesin (47) ein Rucksack entwendet. Die Summe der Beute belief sich auf rund 20.000 Euro. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen ein.

Die Geschädigte befand sich auf der Reise von Nürnberg nach Duisburg. Auf Höhe Bahnhof Köln Messe/Deutz bemerkte sie, dass ihr hochpreisiger Rucksack entwendet wurde. Sie hatte ihn über sich in der Gepäckablage verstaut und seit dem Hauptbahnhof Flughafen Frankfurt/Main nicht mehr bewusst wahrgenommen. In diesem Rucksack bewahrte die Frau wertvollen Schmuck in Höhe von 20.000 Euro auf. Angaben zu möglichen Tätern oder einer Tathandlung konnte die 47-Jährige auf der Dienststelle der Bundespolizei in Duisburg nicht machen.

Die Bundespolizei leitete nun wegen des Diebstahls ein Strafverfahren gegen den unbekannten Tatverdächtigen ein. Videoauswertungen wurden veranlasst.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell