Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drei Verletzte und zwei Totalschäden

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Otterbach hat es am frühen Sonntagabend an der Einmündung Lauterstraße/Siegelbacher Straße gekracht. Drei Menschen wurden leicht verletzt; an beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte ein 34-jähriger Mann, der mit seinem Opel Astra auf der Lauterstraße ortsauswärts fuhr, kurz nach 18 Uhr an der Einmündung nach links auf die Siegelbacher Straße abbiegen. Dabei kreuzte er jedoch den Weg einer 60-jährigen Autofahrerin, die mit ihrem Peugeot 206 auf der Lauterstraße ortseinwärts unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dabei beide so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die 60-jährige Frau und zwei weitere Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell