Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Hettenleidelheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum zwischen Samstag, 02.11.2019 19:00 Uhr und Sonntag, 03.11.2019 13:30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Obergasse in Hettenleidelheim geparkten Peugeot 307 und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Peugeot wurde im Bereich des rechten Hecks beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*cb



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell