Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Corsa kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Willebadessen (ots)

Aus noch unbekannten Gründen ist am Freitag, 14. Juni 2019, gegen 7.00 Uhr ein Opel Corsa auf der L 820 zwischen Willebadessen und Fölsen von der Straße abgekommen. Aus Fahrtrichtung Fölsen kommend fuhr der schwarze Opel zunächst nach rechts in den Straßengraben, prallte gegen einen Leitpfosten, überschlug sich und kam schließlich wieder auf allen vier Rädern zum Stehen. Die 17-jährige Fahrerin, die mit einer Sondergenehmigung allein mit dem Auto unterwegs war, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, musste aufgrund ihrer Verletzungen aber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Opel erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell