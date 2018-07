POL-MFR: (989) Erneut Geschwindigkeitskontrollen durch die Verkehrspolizei im Stadtgebiet Nürnberg

Nürnberg (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.07.2018) führte im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 05:00 Uhr die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg erneut Geschwindigkeitsmessungen durch. Von rund 8.400 gemessenen Fahrzeugen mussten weniger als zwei Prozent der Fahrerinnen und Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet werden.

In 158 Fällen müssen die Verkehrsteilnehmer mit einer Verwarnung bis zu 55 Euro rechnen. In 25 Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. So wurde in der Nopitschstraße, zulässig sind hier 50 km/h, ein Auto mit 118 km/h gemessen. Hier erwartet nun den oder die Verantwortliche(n) ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Auf dem Frankenschnellweg durchfuhr ein Pkw auf Höhe Jansenbrücke die Messstelle mit 162 km/h, obwohl hier nur 80 km/h erlaubt sind. Hier sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ebenfalls drei Monate Fahrverbot vor.

Offenbar unterschätzt ein Teil der Verkehrsteilnehmer immer noch die Unfallgefahren, die durch nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit entstehen!

Robert Sandmann/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell