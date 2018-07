POL-MFR: (986) Polizisten schlichten Streitigkeit und finden Drogen

Nürnberg (ots) - Zwischen mehreren Personen kam es am Mittwochnachmittag (04.07.2018) in einer Wohnung in der Südstadt zu einem Streit. Die herbeigerufene Polizeistreife sorgte für Ruhe und stellte eine größere Menge Drogen sicher.

Gegen 15:30 Uhr teilten Zeugen einen Streit zwischen mehreren Personen in einem Anwesen in der Bulmannstraße mit. Vor Ort trafen die Beamten in der Wohnung auf den 26-jährigen Wohnungsinhaber und einen 22-Jährigen.

Nachdem sie den Streit beruhigt hatten, entdeckten die Polizisten einige Marihuana-Pflanzen. Eine daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnete Wohnungsdurchsuchung brachte weitere Drogen zum Vorschein.

Insgesamt stellten die Polizeibeamten zahlreiche Betäubungsmittel (Amfetamin, Haschisch, sog. Crystal, Ecstasy) sowie zwei Schreckschusswaffen sicher.

Der Wohnungsinhaber wurde wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen. Er wird heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem zuständigen Ermittlungsrichter, der über die Haftfrage entscheidet, vorgeführt.

