Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kraftstoff läuft an Tankstelle aus

Borgentreich (ots)

Bei der Belieferung einer Tankstelle in Borgentreich-Bühne sind am Donnerstag, 13. Juni, um 11:50 Uhr rund 300 Liter Kraftstoff ausgetreten. Ursache ist nach erster Einschätzung ein technischer Defekt am Tankwagen. Die Polizei sperrte den Bereich um die Tankstelle an der Straße "Am Burgpark" weiträumig ab. Die Feuerwehr war im Einsatz, auch das Ordnungsamt sowie die Untere Wasserbehörde wurden verständigt. Der Inhalt des Tankwagens musste vor Ort durch einen Fachfirma abgepumpt werden, ein weiterer Fachbetrieb wurde hinzugezogen, um die Kanalisation der Hauptstraße und Nebenstraßen vorsorglich zu spülen. Während dieser Maßnahmen wurde die Straßensperrung aus Sicherheitsgründen aufrechterhalten, der Bereich konnte um 14:45 Uhr durch die Polizei wieder freigegeben werden. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell