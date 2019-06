Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Junge Radfahrer müssen ausweichen und stürzen

Borgentreich (ots)

Zwei junge Fahrradfahrer mussten am Dienstagabend in Borgentreich-Natzungen einem Auto ausweichen, das ihnen in einer Linkskurve auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Sie stürzten und verletzten sich, der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt allerdings fort.

Der Unfall ereignete sich am 11. Juni gegen 20.00 Uhr, als drei Radfahrer im Alter von 13 und 14 Jahren auf der Frohnhauser Straße im Ortsbereich von Natzungen unterwegs waren. In einer Linkskurve kam ihnen auf ihrer Fahrbahnseite ein blaues Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten die Jungen nach rechts ausweichen, wobei zwei der drei Radfahrer zu Fall kamen. Der unbekannte Autofahrer soll in einiger Entfernung kurz angehalten haben, dann aber weitergefahren sein, als die zwei gestürzten Radfahrer wieder aufstanden. Eine Mutter der Radfahrer wurde zur Unfallstelle gerufen und brachte ihren Sohn in ein Krankenhaus, wo er stationär versorgt wurde. Die Polizei Höxter sucht nun den Autofahrer und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell