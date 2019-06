Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ölspur durch Nieheim

33039 Nieheim (ots)

Am Donnerstag, 13. Juni 2019, gegen 08:00 Uhr, hat ein defektes Getriebe für eine 250 Meter lange Ölspur auf der Hauptdurchgangsstraße von Nieheim gesorgt. Der Bagger eines Garten- und Straßenbauunternehmens befuhr gerade die Marktstraße, als der Schaden an dem Fahrzeug auftrat und das Getriebeöl die Straße großflächig verschmutzte. Die Marktstraße wurde für drei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt und durch eingesetzte Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr gereinigt. /he

