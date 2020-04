Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Werkzeug aus Garage gestohlen

Borken (ots)

Auf Elektrowerkzeuge hatte es ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Borken-Weseke abgesehen. Der Täter entwendete aus der Garage eines Wohnhauses an der Oyenstraße drei Bohrmaschinen, einen Akkuschrauber der Marke Makita samt Koffer und Akkus sowie einen Werkzeugkoffer. Wie der Dieb in die verschlossene Garage gelangte, ist nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 17.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell