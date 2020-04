Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zinkdachrinne entwendet

Borken (ots)

Metalldiebe haben am Mittwoch in Borken eine circa 60 Meter lange Dachrinne aus Zink gestohlen. Die demontierten Teile hatten im Bereich eines Hofes an der Heidener Straße gelegen, wo es gegen 14.05 Uhr zu der Tat kam. Ein Zeuge hatte ein Fahrzeug gesehen, das die Täter wahrscheinlich zum Abtransport ihrer Beute benutzt haben. Dabei handelte es sich um einen weiß lackierten Lieferwagen der Marke Iveco mit vermutlich ausländischem Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

