Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbruch

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen dem 21.04.2020, 16:00 Uhr und 25.04.2020, 10:00 Uhr, kam es zu einem Kellereinbruch in der Delstener Straße in Hagen. Ein bislang unbekannter Täter hatte das Vorhängeschloss der Kellertür geknackt und das darin befindliche Pedelec im Wert von 1500EUR entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

