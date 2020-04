Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Am 23.04.2020, zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr, kam es in der Diesterwegstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der am Fahrbahnrand geparkte Pkw Seat wurde am vorderen Stoßfänger beschädigt, ohne dass der Verursacher sich um eine Schadens-regulierung gekümmert hatte. Der entstandene Fremdschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

