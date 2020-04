Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten mit Gabel attackiert

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 02.00 Uhr, erhielt die Polizei einen Einsatz in die Södingstraße. Anwohner beschwerten sich über eine Ruhestörung. Ein 31-jähriger Mann, der die Ursache für die Ruhestörung war, erhielt einen Platzverweis. Statt sich zu entfernen, drohte der Mann den Beamten mit einer Gabel und versuchte, die Einsatzkräfte zu attackieren. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Polizist wurde durch die Gabel leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Das Esswerkzeug wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

