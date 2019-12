Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgängerin in Lünen von Auto erfasst und schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1444

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (9.12.) gegen 17 Uhr an der Mengeder Straße in Lünen ist eine 45-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 41-jährige Lünerin mit ihrem Auto den Parkplatz eines Supermarktes in Höhe der Hausnummer 5 verlassen. Im Bereich der Ausfahrt erfasste der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache die 45-Jährige aus Lünen. Diese überquerte gerade zu Fuß die Ausfahrt.

Bei dem Unfall wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

