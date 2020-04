Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zwei Einbrüche in einer Nacht/Einbrecher flüchtet mit Mülltonne - Fall 4

Rhede (ots)

War es die vierte Tat des "Mülltonnen-Einbrechers"? Zumindest trägt sie die Handschrift des Täters, der in diesem Jahr bereits in drei Fällen in Bocholt in Erscheinung getreten ist. Der aktuelle Tatort liegt in der Nachbarstadt Rhede: Dort ist ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in ein Geschäft an der Straße Molkereihof eingedrungen. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür auf, nahm Zigaretten an sich und verstaute seine Beute in einer gelben Mülltonne. Zuvor hatte der Unbekannte die Tonne geleert und den Abfall liegen lassen. Bei dem Einbruch hatte der Täter eine Alarmanlage ausgelöst - die Tatzeit lässt sich daher auf etwa 03.10 Uhr eingrenzen. Zudem konnte ein Zeuge beobachten, wie der Unbekannte mit der Mülltonne in Richtung St.-Vinzenz-Krankenhaus geflüchtet ist.

In der gleichen Nacht ist es in Rhede darüber hinaus noch zu einem weiteren Einbruch in der Innenstadt gekommen. Unbekannte waren mit Gewalt in die Pfarrbücherei an der Hohen Straße eingedrungen und hatten verschiedene Räume durchsucht. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist möglicherweise nicht ausgeschlossen, sie können aber auch unabhängig voneinander passiert sein. Die Polizei bitte um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

