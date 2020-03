Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Unglücklich gestürzt

Kuhardt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 46-Järigen Fußgängerin und einem PKW kam es am Mittwochabend in der Rülzheimer Straße in Kuhardt. Die Frau stolperte beim Überqueren der Fahrbahn im Bereich der Hördter Straße und fiel vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie von dem vorbeifahrenden PKW einer 47-Jährigen erfasst. Aufgrund der Verletzungen musste die Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa 20 Minuten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Dobberstein, PK

Telefon: 07274 9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell