Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Minibagger entzündet

53919 Weilerswist-Lommersum (ots)

Zwei bislang Unbekannte beschädigten am Mittwochabend (20.05 Uhr) in der Verlängerung der Straße Am Lindchen einen Bagger, indem sie unter diesem ein Feuer zündeten. Bei Eintreffen war das Baugerät bereits vollkommen ausgebrannt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Lommersum gelöscht. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell