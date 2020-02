Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baumarkt-Personal mit Waffe bedroht

53909 Zülpich (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.35 Uhr meldete ein Angestellter eines Baumarktes in der Karolingerstraße einen Raubüberfall.

Ein männlicher Täter betrat mit gezogener Pistole den Baumarkt und bedrohte unter Vorhalt einer Pistole die Kassiererin. Diese steckte dem Täter in seine mitgebrachte Tüte die Tageseinnahmen hinein.

Während der Geldübergabe griff der Täter in das Registrierfach, um sich zu versichern, ob dieses auch leer sei. Parallel hierzu wurde ein weiterer Mitarbeiter an der Information vom Täter mit der Waffe bedroht. Nachdem die Kassiererin dem Täter das Geld übergeben hatte, verließ dieser das Geschäft und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, deutschsprachig, ca. 180 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt (von der Stimme her geschätzt), schlanke sportliche Figur, trug bei der Tatausführung eine Sturmhaube und einen schwarzen Blouson.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

